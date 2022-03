Düsseldorfer Fahrradmesse "Cyclingworld" nach Corona-Pause zurück

Von Freitag- bis Sonntagabend findet nach der pandemiebedingten Pause in Düsseldorf wieder die Lifestyle-Fahrradmesse "Cyclingworld" statt. Auf dem Areal Böhler stellen dann mehr als 300 nationale und internationale Aussteller ihre Marken und Produkte vor. Auf der Messe soll es Expertenvorträge, Radrennen, Ausfahrten und die Vergabe der "Cyclingworld Awards" geben.

Besucher können sich informieren und Produkte testen

Die Fahrradmesse ist so kurz vor Beginn der Rad-Saison für viele ein Pflichttermin. Sie richtet sich nicht nur an Händler und Vertreter der Fahrradindustrie, sondern auch an alle Fahrradfreunde und Hobby-Radler. Die Cyclingworld greift in diesem Jahr die Themen Sport, E-Mobilität, Urban Biking, Radsportbekleidung, Radreisen und Zukunft auf.