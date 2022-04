Düsseldorfer Stadtrat beschließt mehr bezahlbaren Wohnraum

Bisher werden in Düsseldorf 40 Prozent der Neubauwohnungen vergünstigt angeboten. Die Erhöhung der Quote um 10 Prozent soll in einer Mischform passieren: 30 Prozent der neugebauten Wohnungen sollen öffentlich gefördert und 20 Prozent preisgedämpft angeboten werden. Die Wohnungen dürfen dann maximal 7,80 Euro bzw. 9,80 Euro pro Quadratmeter kosten.

Entscheidung geht Mieterverein und Linken nicht weit genug

Mit dieser Entscheidung will die Düsseldorfer Politik für Bürger die Chancen erhöhen, dass sie eine vergünstigte Wohnung finden. Der Stadtrat hat zudem beschlossen, dass Investoren Bauland an die Stadt abgeben müssen, wenn sie die Quote für günstige Wohnungen nicht erfüllen.