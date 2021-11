Düsseldorfer Oberbürgermeister für Rückkehr zu Maskenpflicht an Schulen

Bettennot auf den Intensivstationen

Auch auf den Intensivstationen in Düsseldorf ist die Lage angespannt. 114 mit dem Coronavirus Infizierte liegen in Düsseldorfer Krankenhäsuern, 27 davon auf den Intensivstationen. Am Mittwoch sei zwischenzeitlich nur noch ein Bett mit Beatmungsmöglichkeiten frei gewesen. " Die Pandemie hat uns schlimmer im Griff, als jemals zuvor ", sagte Keller.

Eine Maskenpflicht in der Innenstadt sei vorerst nicht geplant, auch nicht mit dem anstehenden Black Friday, dem verkaufsoffenen Sonntag sowie dem Weihnachtsmarkt. Stattdessen wolle man das Wochenende in der Stadt beobachten und in der Folge die Maßnahmen noch einmal überdenken.