In Düsseldorf gehen am Sonntag (29.04.2018) 16.500 Läufer beim Marathon an den Start. In der Stadt kommt es deshalb zu zahlreichen Straßensperrungen, viele Busse und Bahnen fahren anders als gewohnt.

Die Marathonläufer starten um 9 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer und laufen über die Kaiserswerther Straße, Ulmenstraße, Hansaallee, Düsseldorfer Straße, Heinrich-Heine-Allee, Schumanstraße, Herzogstraße und Königsallee bis zum Ziel an der Rheinuferpromenade. Zielschluss ist um 15 Uhr.

In diesem Jahr findet gleichzeitig auch die Deutsche Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf statt.

Marathon legt Verkehr lahm

Ab 5.30 Uhr wird der Rheinufertunnel gesperrt, im Laufe des Morgens dann die Wechselzonen. Die für den Verkehr gesperrte Laufstrecke wird nach und nach hinter dem Läuferfeld wieder geöffnet.

Im Rheinufertunnel wird die Sperrung gegen 11.30 Uhr aufgehoben. Ab spätestens 16.30 Uhr wird dann das gesamte Stadtgebiet wieder freigegeben sein.

