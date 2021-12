24-Jähriger stirbt nach Polizeigewahrsam in Düsseldorf

Der Mann war am Montag von Polizisten mitgenommen worden, nachdem er randaliert und sich dagegen gewehrt haben soll, seine Personalien anzugeben. Er an einer Prügelei in Düsseldorf beteiligt. Er habe sich " sich psychisch auffällig verhalten ", wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Hinweise auf Drogenkonsum

Auf der Wache wurde er nach Angaben der Staatsanwaltschaft plötzlich ohnmächtig und musste reanimiert werden. Später verstarb er im Krankenhaus. Es habe Hinweise dafür gegeben, dass der Mann unter Drogen stand.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Duisburg, die aus Neutralitätsgründen den Fall übernommen hat, versuchen jetzt, den Tod des Mannes aufzuklären. Die Obduktion und die Auswertung von Blutproben stehen aber noch aus.

Ähnlicher Fall in Wuppertal

Im vergangenen Monat war in Wuppertal ein 25-Jähriger im Polizeigewahrsam gestorben. Er hatte vor seinem Tod Amphetamine, Kokain und Cannabis konsumiert, wie eine Blutanalyse ergab. Zudem hatte der Mann an einer Herzschwäche durch ein krankhaft vergrößertes Herz gelitten. Der Mann hatte sich den Behörden zufolge ebenfalls extrem aggressiv verhalten, bevor er kollabierte.