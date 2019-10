Der Mann aus Gelsenkirchen muss sich am Montag (07.10.2019) wegen schweren Betrugs vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Der frühere Lehrer war 2009 in Vorruhestand gegangen und bekam trotzdem weiter volles Gehalt - in neun Jahren fast eine halbe Million Euro.

Schuld soll ein Übermittlungsfehler der Bezirksregierung sein: Die Information, dass der Mann im Vorruhestand ist, war beim Landesamt für Besoldung nicht angekommen.

Lehrer droht Gefängnis

Auch der Lehrer selber soll die Behörden nicht auf die zu üppig geratene Rente aufmerksam gemacht haben. Das Landesamt für Besoldung zahlte bis Januar 2018 weiter das volle Gehalt. Nun droht dem 67-Jährigen Gefängnis.

Stand: 07.10.2019, 07:24