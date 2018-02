Kunstaktion: Studenten tagelang in XXL-Aquarium

Vor der Düsseldorfer Kunstakademie endete am Sonntagnachmittag (04.02.2018) eine ungewöhnliche Kunstaktion. Zwei Studenten verbrachten seit Mittwoch mit Druckluftgerät und Neoprenanzug mehrere Stunden am Tag in einer Art Riesenaquarium. Die beiden wollten in dem Tauchcontainer erleben, wie sich der Alltag unter Wasser verändert, sagte einer der Kunststudenten, Marco Biermann. Vor dem Akademiegebäude in der Altstadt war ein Tauch-Container aufgebaut, der an ein Riesenaquarium erinnerte.

Schichtwechsel bei 15 Grad kaltem Wasser

Kunststudent unter Wasser - Tomas Kleiner machte es Spaß

Einer der beiden Studenten hatte sogar sein Sofa und einen Tisch in den Container gestellt. Das Wasser war allerdings 15 Grad kalt. Das bedeutete: Trotz Neoprenanzug und Druckluftflaschen mussten sich Biermann und sein Kommilitone Tomas Kleiner beide abwechseln, sonst wären sie zu sehr ausgekühlt.

Die aufsehenerregende Aktion war die Abschlussarbeit der beiden Düsseldorfer Kunststudenten: Marco Biermann und Tomas Kleiner haben bestanden.