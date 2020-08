In Düsseldorf soll am 04. September ein Konzert mit 13.000 Menschen in der Arena stattfinden. Es wäre die erste Großveranstaltung mit so vielen Zuschauern seit Beginn der Corona-Einschränkungen.

Sarah Connor und Bryan Adams

Mit dabei sind dann unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor und The Boss Hoss. Unter dem Motto "Give Live A Chance" werden alle Künstler in 150 Minuten hinteinander unplugged auftreten.

Veranstalter ist neben der Stadt Düsseldorf der bekannte Konzertveranstalter Marek Lieberberg, der auch für Rock am Ring verantwortlich ist.