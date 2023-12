Der Wagen ist vor rund zehn Tagen direkt vor der Einrichtung in Düsseldorf-Gerresheim gestohlen worden. Mit dem umgebauten Mercedes Sprinter sind die Hospiz-Bewohner zu Ausflügen gebracht worden. Bewohner Egzon Osmani, der selbst auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, sagt, dass ohne den Transporter Ausflüge kaum möglich sind.

Auch Fortuna Düsseldorf startete einen Spendenaufruf

Das Kinder- und Jugendhospiz Regebogenland hatte selbst noch gar nicht zu Spenden aufgerufen, da noch nicht feststeht, was für ein neues Fahrzeug angeschafft werden soll. Die Leiterin der Einrichtung, Anja Eschweiler, sagt, dass sich die Nachricht des Diebstahls in den Sozialen Netzwerken blitzschnell verbreitet hätte. Dadurch seien viele Spenden zusammengekommen. Auch Fortuna Düsseldorf hatte einen Beitrag über den Diebstahl auf X (früher Twitter) gepostet und zu Spenden aufgerufen.

Spenden könnten für einen neuen Transporter reichen

In den letzten Tagen hat das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland mehrere zehntausend Euro Spenden bekommen. Wie viel davon zweckgebunden für den Transporter ausgegeben wird, kann das Hospiz aktuell nicht sagen. Aber eins ist klar: Mit einer so großen Spendenbereitschaft hat wohl niemand gerechnet. „Die Fassungslosigkeit schlägt gerade in Zuversicht um“, sagt die Einrichtungsleiterin Anja Eschweiler.

Einrichtungsleiterin Anja Eschweiler (l.) und Hospiz-Bewohner Egzon Osmani (r.).

Wann ein neuer Transporter kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Es wird aber sicherlich noch einige Zeit dauern, da auch spezielle Umbauten nötig sind, damit drei elektrische Rollstühle im Inneren Platz finden.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Interview mit Einrichtungsleiterin Anja Eschweiler

Über dieses Thema berichten der WDR am 27.12.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Düsseldorf und am 28.12.2023 auch im Radio auf WDR 2.