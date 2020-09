Düsseldorfer Karnevalisten wollen 11.11. feiern

"Das Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathausplatz markiert seit fast 150 Jahren den Beginn der fünften Jahreszeit. An dieser Tradition werden wir auch in Zeiten der Corona-Krise festhalten“ , betonte der CC -Präsident Michael Laumen.

Prinzenpaar-Kürung verschoben

Die Kürung des neuen Düsseldorfer Prinzenpaares wurde unterdessen vom November 2020 in den Januar 2021 verschoben, um Zeit zu gewinnen.

CC -Präsident Michael Laumen forderte von der NRW -Landesregierung einheitliche Regelungen für Karnevalsveranstaltungen. Ein Gespräch der Regierung mit den Karnevalisten aus den Hochburgen Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf ist in zwei Wochen geplant.

Auch Neuss will abgespeckt feiern

Auch die Karnevalisten in Neuss wollen - wenn auch in abgespeckter Form - am 11.11. feiern. Man habe den Auftrag, Mut und Zuversicht zu verbreiten, sagt Andreas Picker, Vorsitzender des Neusser Karnevalsausschusses. Karneval könne genauso wenig ausfallen, wie Weihnachten oder Ostern.

In Mönchengladbach geht man einen anderen Weg. Hier sind mindestens bis zum Jahresende alle Saalveranstaltungen abgesagt und auch ein neues Prinzenpaar soll es erst einmal nicht geben. In Krefeld ist der Rathaussturm am 11.11. abgesagt, zumindest das neue Prinzenpaar soll aber im kleinen Kreis inthronisiert werden.

Stand: 03.09.2020, 11:33