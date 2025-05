Im Vorfeld wird über die Identität der neuen "Tollitäten" immer wild spekuliert. Wer die Düsseldorfer Narren am Ende tatsächlich regieren wird, das kam am Donnerstag allerdings erst im Rathaus raus.

Pünktlich um 15 Uhr hat das "Comitee Düsseldorfer Carneval" dann endlich das neue Karnevalsprinzenpaar für die Session 2025/26 vorgestellt.

Hochspannung in den närrischen Reihen

Die Neugierde ist wie immer groß und die geladenen Gäste gucken auch leicht nervös in die Runde. Die beiden, die gleich die Bühne im Düsseldorfer Rathaus betreten, werden das neue regierende Prinzenpaar der Landeshauptstadt.

" Was heißt hier nur ein Karnevalsprinz, der, der kommt, spielt für uns eine unheimlich tragende Rolle ", sagt eine Vereinskarnevalistin.

Das neue Prinzenpaar für Düsseldorf steht fest

Und dann kommt er, der zukünftige Prinz und seine Venetia, die ihn in den kommenden Monaten auf den Bühnen der Stadt, bei Besuchen in Kindergärten, Vereinen, Seniorenheimen und natürlich auf dem legendären und weltbekannten Rosenmontagszug begleiten wird.

Das neue Prinzenpaar und wer die beiden sind

Der neue Prinz heiß Marcus Hülscher und ist seit Jahren im Düsseldorfer Karneval aktiv und arbeitet im "echten Leben" als Unternehmer im Finanzberatungswesen.

Die Venetia ist den Jecken ebenfalls bekannt: Erzieherin Nicole Nothen ist nämlich seit drei Jahren die Kinder-und Jugendbeauftragte des Düsseldorfer Karnevlas-Komitees.

Venetia- was bedeutet das eigentlich?

Die "Karnevalsprinzessin" aus Düsseldorf wird Venetia genannt, da sich hinter diesem Ehrentitel der italienische Städtename Venedig verbirgt. Ein direktes Band zum großen und berühmten venezianischen Karneval.

Wie geht es mit dem Prinzen und seiner Venetia nun weiter?

In den kommenden Monaten kommt einiges auf Prinz und Venetia zu. Sie werden Sprechtrainings absolvieren, an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten und in enger Absprache mit dem Karnevals-Komitee an den etlichen Terminen arbeiten.

Ihre offizielle Kürung zum Prinzenpaar der Landeshauptstadt findet am 14. November statt. Das Highlight wird der Rosenmontag sein, an dem das Prinzenpaar mittig im Zug mitfahren wird. Das Motto der Session: " Mer bliewe bunt- ejal wat kütt " - wir bleiben bunt- egal was kommt.

