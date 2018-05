Reaktion auf Unfall in Köln

Als Grund gab das Comitee den Unfall mit mehreren Verletzten beim Kölner Rosenmontagszug an. Die Kölner Karnevalisten haben derweil noch nicht entschieden, ob in der nächsten Session noch Pferde und Kutschen eingesetzt werden. " Dies wird sicherlich auch noch einige Wochen dauern, da wir unter anderem noch auf die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft warten ", teilte Zugleiter Alexander Dieper am Samstag mit.