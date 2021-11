Düsseldorfer Karnevalisten verschieben Prinzenpaar-Kürung

Damit nicht genug: Das Comitee Düsseldorfer Carneval empfiehlt außerdem auch seinen 70 Mitgliedsvereinen, im November keine Saalveranstaltungen durchzuführen. Ob diese der Empfehlung folgen, bleibe aber den Vereinen selbst überlassen, erklärte ein Sprecher des CC.

Prinzenpaar-Kürung soll Anfang Januar nachgeholt werden

Traditionell setzen Karnevalsveranstaltungen mit Beginn der Adventszeit ohnehin bis zum Jahresende aus, deshalb soll die Prinzenpaar-Kürung mit 1.000 Gästen Anfang Januar nachgeholt werden – wenn es das Pandemiegeschehen zulässt. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller ist aber optimistisch, dass sich bis dahin die Lage durch Booster-Impfungen und die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Tests entspannt hat.

Der neue Kürungstermin soll vor der Aufzeichnung der ARD-Fernsehsitzung am 6. Januar stattfinden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, betont das CC. Das designierte Düsseldorfer Prinzenpaar Dirk II. und Venetia Uasa sollte bereits im vergangenen Jahr inthronisiert werden - das fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt muss auch der zweite Anlauf verschoben werden.

Karnevalshochburg Mönchengladbach will sich heute äußern

Die Nachricht aus Düsseldorf hat auch in anderen Karnevalshochburgen für erste Reaktionen gesorgt. In Mönchengladbach beraten sich die Narren beispielsweise heute intern und wollen am Nachmittag erklären, wie es weitergeht. Dort steht bisher noch für Freitag die Prinzenpaarkürung an.

In Wesel planen die Karnevalisten ihre Prinzenpaarkürung in knapp zwei Wochen erstmal weiter - unter 2G+. Aber dort befürchtet man bereits, dass die Veranstaltung wegen neuer Vorgaben ausfallen könnte.

In Oberhausen halten die Verantwortlichen weiter an der Kinderprinzenpaarkürung nächstes Wochenende fest. Schließlich müsse man bei einer eigenen Absage alle Kosten selbst tragen, heißt es da.