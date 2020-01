Änderungen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug

Beim diesjährigen Rosenmontagszug in Düsseldorf wird es Änderungen geben. Das gab das Comitee Düsseldorfer Carneval am Mittwoch (22.01.2020) bekannt.

In den Jahren zuvor war der Prinzenwagen mit der Nummer 33 in der Mitte des Zuges mitgefahren. In diesem Jahr wird er im letzten Drittel sein – an Position 66 von rund 70 Wagen.

Der Grund: So soll der Zug bis zum Ende spannend bleiben, ganz nach dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss".

Prinzenpaar sieht Neuerungen positiv

Prinz Axel I. freut sich auf den Rosenmontagszug: " Wir haben im Vorfeld mehr zu gucken und für uns dauert es ein bisschen länger. Wir können den Rosenmontag ein Stückchen länger genießen. "

Auch Venetia Jula sieht die Änderung positiv: " Was natürlich auch schön ist: Die ganzen Wagen fahren ja aneinander vorbei und so haben wir mehr Gelegenheit, die anderen Wagen zu bewundern. "

Geänderter Zugweg

Auch der Zugweg wird sich in diesem Jahr leicht ändern. Nach dem Aufstellungsbereich an der Corneliusstraße zieht er noch wie gewohnt über die Graf-Adolf-Straße und über die Ostseite der Königsallee.

Am Corneliusplatz angekommen wird er dann allerdings nicht mehr am Breidenbacher Hof vorbeiziehen, sondern rechts in Richtung Kaufhof zum Steigenberger Parkhotel und von da aus links zur Oper geleitet werden.

Den genauen Zugweg und weitere Informationen wurden vom Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. veröffentlicht.