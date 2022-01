Tatort-Star Joe Bausch wegen Betrugs in Düsseldorf vor Gericht

32 Jahre lang war Bausch Gefängnisarzt in Werl. Laut Anklage hat Bausch von Dezember 2012 bis zu seiner Pensionierung Ende November 2018 sechs Jahre lang keinen Mietzuschuß für seine Dienstwohnung in Gefängnisnähe gezahlt und so dort widerrechtlich kostenfrei gelebt.

Auslöser, so sein Verteidiger Peter Wehn aus Hamm, sei ein Bearbeitungsfehler des Landesamts für Besoldung gewesen. Das hatte ab November 2012 den fälligen Mietzuschuß für die Dienstwohnung des Gefängnisarztes nicht mehr von dessen Bezügen abgezogen, nachdem Bausch sich „wegen einer Nebetätigkeit“ nur für diesen einen Monat „ohne Bezüge“ habe beurlauben lassen.

Bausch soll so in den 72 Monaten rund 58.000 Euro an „Dienstwohungsvergütung“ eingespart haben. „ Ein Versehen “, sagt sein Verteidiger dem WDR vorab. „J oe Bausch hat nicht gemerkt, dass die Vergütung nicht mehr abgezogen wird .“ Sein Mandant habe zu dem Zeitpunkt noch mehrere andere Vergütungen bekommen und habe selbst gesagt, „ es klinge unsexy, das nicht gemerkt zu haben .“

Joe Bausch und seine Kollegen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt am Tatort-Set

Die Anklage wirft dem prominenten Pensionär vor, dass er das Besoldungsamt im Rahmen seiner besonderen Treue- und Dienstpflicht als Beamter auf den Fehler hätte hinweisen müssen und es pflichtwidrig und vorsätzlich nicht getan habe. „ Durch die Ersparnis habe er sich eine dauerhafte Einnahmequelle von erheblichem Umfang verschaffen wollen “, heißt es in der Anklage.

Laut Verteidigung habe Joe Bausch das Verfahren selbst in Gang gebracht, als er nach seiner Pensionierung angefragt habe, ob er die Dienstwohnung noch etwas länger nutzen dürfe und bat, den Mietzuschuß weiter abzuziehen. Erst da sei der Bearbeitungsgsfehler des Düsseldorfer Landesamts aufgefallen.

Nach Angaben seines Verteidigers hatte Joe Bausch den größten Teil des zu Unrecht eingesparten Geldes bereits an das Besoldungsamt gezahlt. Vor dem Verwaltungsgericht werde wegen der Verjährung noch um knapp 9.000 Euro gestritten.

Mit einem Urteil wird noch heute gerechnet. Amtsgericht und Staatsanwalt wollten sich im Vorfeld nicht äußern.

Video starten, abbrechen mit Escape Promitalk mit Joe Bausch. Hier und heute. . 18:12 Min. . Verfügbar bis 12.11.2022. WDR.

Stand: 18.01.2022, 08:45