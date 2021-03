Freude über Fortsetzung der Astrazeneca-Impfungen

Mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs, die in den vergangenen Tagen öffentlich viel diskutiert wurden, nimmt sie in Kauf. " Klar, es gibt Nebenwirkungen, ich hoffe, dass ich sie nicht kriege. Aber es ist für die einzige Chance, wieder in ein normales Leben zurückzukommen. " Zehn Minuten vor der Öffnung des Impfzentrums hat sich mittlerweile auch auf der Zufahrtsstraße eine Schlange von rund 20 Autos gebildet, die auf den Impfzentrums-Parkplatz fahren wollen.

Menschen sind froh über schnelle Wiederaufnahme

Die Stimmung unter den Wartenden ist positiv. Viele freuen sich, dass die Impfungen so schnell wieder aufgenommen werden - auch die 22 Jahre alte Marina Traut. Sie ist Arzthelferin in einer Düsseldorfer Praxis: "I ch bin gestern Abend per E-Mail informiert worden, kam natürlich sehr spontan, aber ich freu mich sehr, dass es doch noch klappt. " Sie mache sich natürlich Gedanken, weil der Impfstoff vorübergehend zurückgezogen wurde, erzählt sie, aber sie vertraue der Wissenschaft, die den Impfstoff aus gutem Grund zugelassen habe.

Etwas weiter hinten wartet Lena Rademacher in der Schlange. Die Erzieherin an einer Förderschule ist auch froh, dass sie jetzt doch geimpft werden kann: " Ich hoffe, dass das jetzt einfach so weitergehen kann und nicht nochmal eine Unterbrechung kommt ." Ganz sorgenfrei fühlt sie sich aber nicht: "Gedanken macht man sich immer, die hätte ich auch bei jedem anderen Wirkstoff."

Stadt hatte Impfzentrum schon gestern wieder hochgefahren

Die Stadt Düsseldorf hatte gestern bereits nach der positiven Bewertung durch die Europäische Arzneimittelagentur entschieden, heute die Impfungen mit Astrazeneca fortzusetzen. Das Impfzentrum wurde also gestern wieder hochgefahren, alle benötigten Helfer und das ärztliche Personal wieder zum Dienst bestellt.

Es sei kein großes Problem gewesen, die Impfungen so schnell wieder aufzunehmen, hört man am Morgen aus dem Umfeld der Organisatoren. Die Menschen, die an diesem Freitag ihren Impftermin haben, freut es.