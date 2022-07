Großeinsatz: Feuerwehr evakuiert Düsseldorfer Hotel

Stand: 25.07.2022, 09:06 Uhr

Die Düsseldorfer Feuerwehr musste am Sonntagabend in einem Hotel rund 80 Gäste in Sicherheit bringen. Grund für die Evakuierung war ein Leck in einer Klimaanlage. Dort lief gesundheitsschädliche Kühlflüssigkeit aus.