Die Düsseldorfer Polizei hat am Donnerstag (13.06.2019) neue Details zur mutmaßlichen Vergewaltigung einer 51-Jährigen im Hofgarten bekanntgegeben. Demnach soll die Frau, die das mutmaßliche Opfer aus Wuppertal am Pfingstsamstag in den Park begleitet hat, eine Komplizin der mutmaßlichen Täter sein. Das teilte ein Sprecher dem WDR mit.

Wie eine zweite Vernehmung des 51- jährigen Opfers ergab, müssen sich die unbekannte Frau und die mutmaßlichen Vergewaltiger gekannt haben. Die Frau habe mit den Männern gleich nach dem Betreten des Hofgartens eine Unterhaltung begonnen, so ein Polizeisprecher.