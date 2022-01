Düsseldorf hat erneut höchste Corona-Inzidenz in NRW

Bei den aktuellen Neuinfektionen ist Omikron mit 89 Prozent die vorherrschende Virus-Variante – das teilte die Stadt Düsseldorf bereits am vergangenen Freitag mit. Das erkläre auch, warum sich die Infektionszahlen in Düsseldorf innerhalb einer Woche fast verdoppelt haben - auf den Inzidenzwert von 601,4 (Stand: 10.01.2022), so eine Stadtsprecherin auf WDR -Anfrage.

Auch in Krefeld, Essen, Mülheim und Oberhausen ist der Inzidenzwert wegen Omikron stark gestiegen. Zum Vergleich: Im Kreis Höxter liegt dieser Wert gerade mal bei 180,3 – das ist die niedrigste Corona-Inzidenz in NRW . Die Stadt Wuppertal ist mit 593,0 auf Platz 2 in NRW .