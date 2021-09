So will sich Düsseldorf zukünftig auf Hochwasser vorbereiten

Vor etwa sieben Wochen waren in Düsseldorf von dem Hochwasser vor allem Gerresheim, Grafenberg und Vennhausen betroffen. Hier waren Straßen überschwemmt, Wohnungen geflutet und Keller vollgelaufen. " Mit fast 2.000 Feuerwehreinsätzen an drei Tagen ist das ein wirklich bedeutendes Ereignis gewesen ", so Stadtdezernent Christian Zaum.

An der Regenmessstation im Stadtteil Unterbach sei ein Niederschlag von 146,3 Litern auf einen Quadratmeter binnen 24 Stunden gemessen worden, so die Stadt Düsseldorf. Das entspreche fast einem Fünftel der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge, bezogen auf die Regenmessstelle Gerresheim als Referenzstation.

Weitere Hochwasser-Maßnahmen geplant

In Zukunft will die Stadt auf Hochwasser besser vorbereitet sein. Dabei soll auf bauliche Maßnahmen gesetzt werden, so Umweltdezernentin Helga Stulgies: Deiche sollen verstärkt werden und Bäche wie die Düssel sollen im Stadtgebiet - da, wo es möglich ist - mehr Raum bekommen, sodass sie nicht so schnell über die Ufer treten.

Die Stadt und die Düsseldorfer Feuerwehr erarbeiten außerdem einen ausgereifteren Einsatzplan, dessen Ziel es ist, dass die Einsatzkräfte ganz genau wissen, ab welchen Pegelständen Überschwemmungen drohen. So könne die Bevölkerung gezielter gewarnt werden. Außerdem will die Stadt eine genauere Starkregenkarte erstellen als bisher. Damit sollen Bewohner erfahren können, wie gefährdet ihr Haus ist. Gleichzeitig sollen die Pegelstände digitalisiert werden - die seien bisher nur im Ausnahmefall im Netz zu finden und seien der Bevölkerung dadurch nicht zugänglich.