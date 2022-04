Düsseldorf: Waffenverbotszone am Wochenende rund um den Hauptbahnhof

Auch in anderen NRW-Städten gibt es diese Zonen. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte dazu gesagt: " Mit den Waffenverbotszonen machen wir die Straßen ein Stück weit sicherer. Vor allem an Orten und Plätzen, an denen es immer wieder zu Straftaten kommt und an denen sich viele Menschen aufhalten, sollen sich die Bürgerinnen und Bürger wieder wohler fühlen können. "

Wir berichten am 22.04.2022 in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf ab 19:30 Uhr über dieses Thema.