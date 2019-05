Im Düsseldorfer Norden und in Meerbusch sind in der Nacht zum Mittwoch (01.05.2019) 17 Haltestellenhäuschen zerstört worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter schlugen dabei das Sicherheitsglas ein.

Scherbenmeer an Stationen

Die erste Meldung über ein verwüstetes Haltestellenhäuschen traf am Morgen des 1. Mai bei der Polizei ein. Dabei lag an einer Busstation im Stadtteil Unterrath das zersplitterte Sicherheitsglas am Boden. In der Nachbarschaft wurden vier weitere Tatorte entdeckt. Danach ging die Vandalismusserie in Meerbusch weiter.

Auffälliges Fahrzeug am Tatort

Zeugen war am späten Abend an einem Tatort in Düsseldorf ein weißer "Pick-up" aufgefallen. Als er an der Haltestelle in Unterrath vorbeifuhr, gingen die Scheiben zu Bruch. Dabei ist unklar, ob die Täter geschossen oder etwas geworfen haben. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen. Die Rheinbahn hat für Hinweise eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.