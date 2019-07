Rassistische Hass-Mails an Geisel

Seit dem Wochenende häufen sich in Geisels Postfach E-Mails von aufgebrachten Bürgern. Viele der Nachrichten sind rassistisch. So schreibt eine Person: "Man solle doch die Bade-Mohren zum Plantschen ins Mittelmeer zurückschicken und Hinrichtungsstätten wieder in Betrieb nehmen."

Der Kommentar eines Nutzers zu Geisel und den Rheinbad-Vorfällen

Geisel zeigte sich am Mittwoch (31.07.2019) über diese Hassmails tief erschüttert: "Leute mit vollen Namen propagieren Dinge, wo ich sage: in einer freiheitlichen Demokratie hat sowas nichts zu suchen." Rechtlich vorgehen möchte er gegen die Nachrichten aber erst einmal nicht.

Kritik gegen Geisel auch im Rathaus

Die CDU wirft dem Oberbürgermeister ein "hilfloses Krisenmanagement" vor. Die FDP spricht von einem "Versagen" der von Geisel eingesetzten Flüchtlingsbeauftragten.

