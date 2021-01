Allein in einer Galerie in Düsseldorf

Ich war schon lange nicht mehr in einem Museum, einem Theater oder in einer Galerie – und dieser Besuch fühlt sich besonders seltsam an. Denn ich bin alleine in der Galerie "basedonart" in Düsseldorf-Flingern.

Bei den ersten Schritten fühle ich mich noch wie eine Einbrecherin als ich die kleine Galerie Raum betrete. Boden und Decke sind weiß und der Raum ist hell erleuchtet. An einer Wand hängen mehrere Bilderrahmen.

Schnell fühle ich mich angekommen. Ich bin mit der Kunst alleine und unbeobachtet, ich fühle mich frei. Bei einem "normalen" Galerie-Besuch bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur gucken will, und mich der Galerist nicht aus den Augen lässt. Hier kann ich die Kunst in Ruhe studieren.

Werke zeigen Polizeigewalt

An der Wand, vor der ich stehe, hängen ein japanischer Holzschnitt und zehn Bilderrahmen mit Fotografien. Ich erfahre von der Galeristin Dunja Evers, dass alle Werke Polizeigewalt oder missbrauchte Staatsgewalt zeigen.

Ich betrachte interessiert verschiedene Szenen aus verschiedenen Ländern: Demonstrationen in Paris zur Unabhängigkeit von Algerien, bei denen Menschen totgeschlagen wurden. Eine Verhaftung von Taschendieben in Japan, bei denen die Verdächtigen brutal auf den Boden geworfen werden. Die Festnahme von Rechten, die in England gegen Einwanderer demonstriert hatten.

Ausstellung als politisches Statement

Besonders schockiert bin ich von dem Foto von einer jungen Frau, die anscheinend bewusstlos auf einer Trage liegt. Evers erklärt mir, dass das Foto in den 1960er Jahren in Dänemark entstanden ist und dass die junge Frau von Polizisten verprügelt wurde, nachdem sie ein Rolling-Stones-Konzert besucht haben.

Im Gespräch erfahre ich, dass die Galeristin mit der Ausstellung ein politisches Statement setzen will: " Wir wollten aber nicht mit Bildern aus der Jetzt-Zeit arbeiten, weil ich denke, das ist noch zu nah, wir stecken da noch zu sehr drin. Und die Dinge werden immer erst in der Rückschau klar ."

Galeristin geht in Corona-Krise neue Wege

Evers erzählt mir, dass sie ihre Galerie erst Anfang 2019 eröffnet hat. Dann kam Corona. Jetzt versucht sie, neue Wege zu gehen. Sie selbst vermisse Kultur, Konzerte, Theater. Interessierte können mit ihr einen Einzel-Besuch der Galerie vereinbaren und so die Möglichkeit bekommen, trotz Corona ein bisschen Kultur zu erleben.

Vor der Galerie organisiert Evers eine Schlüsselübergabe mit den Besuchern, danach können diese sich in der 60 Quadratmeter kleinen Galerie komplett alleine aufhalten. Wer mehr wissen möchte, der kann während des Besuchs mit Dunja Evers telefonieren und mehr über die ausgestellten Werke erfahren.

Und so ist in der Galerie "basedonart" auch in Corona-Zeiten ein Galerie-Besuch möglich – und vielleicht ist er sogar intensiver und konzentrierter als in normalen Zeiten.

Stand: 27.01.2021, 18:44