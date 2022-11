Event-Freikarten: Vorwürfe gegen Düsseldorfer Ratsmitglied

Dem Ratsmitglied wird vorgeworfen, als Mitglied des D.live-Aufsichtsrates über einen Zeitraum von knapp einem Jahr für rund 15 Veranstaltungen insgesamt 41 Tickets gratis erhalten zu haben. Ein von der Stadt beauftragter Anwalt hat den Sachverhalt geprüft und sieht die Vorwürfe nach Angaben eines Sprechers als erhärtet an. Er schätzt den entstandenen Schaden auf knapp 12.000 Euro.

Das Landeskriminalamt als oberste Antikorruptions-Dienststelle des Landes und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft sind schon mit dem Fall befasst. Dort wird jetzt geprüft, ob es sich dabei um einen strafbaren Sachverhalt handelt und ein Anfangsverdacht besteht.

CDU-Ratsherr weist Vorwürfe zurück

Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach es sich bei dem betroffenen Ratsmitglied um Pavle Madzirov ( CDU ) handelt, weist dieser auf WDR -Anfrage zurück. Er bestätigt, dass er unter anderem sein Aufsichtsratsmandat bei D.live niedergelegt hat, allerdings aus gesundheitlichen Gründen.

Bezüglich möglicher Freikarten habe er sich immer an geltende Regeln gehalten. Die Freikarten seien von der Geschäftsführung von D.live genehmigt worden, was er auch belegen könne, so Madzirov. Er habe bisher auch kein Schreiben vom städtischen Rechtsamt oder anderen Stellen zu möglichen Vorwürfen oder Ermittlungen erhalten.

Madzirov kündigte juristische Schritte gegen die "Bild"-Berichterstattung an. Andreas Hartnigk, stellvertretender Vorsitzender der CDU -Ratsfraktion, erklärte gegenüber dem WDR , sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen. Er wolle zunächst die Prüfung der Staatsanwaltschaft abwarten. Die Fraktion kenne die Vorwürfe nur aus den Medien, so Hartnigk weiter. Bisher sei darüber nicht gesprochen worden.

Compliance-Richtlinie setzt Grenzen

Die im Raum stehende Menge der erhaltenen Freikarten geht nach WDR -Informationen deutlich über die geltende Compliance-Richtlinie von D.live hinaus. Nach der können Aufsichtsräte pro Jahr in jeder der fünf zu D.live gehörenden Eventstätten für maximal zwei Veranstaltungen Freikarten bekommen, davon maximal eine im VIP-Bereich.

Allerdings sollen Ausnahmen und Überschreitungen der Grenzen möglich sein, wenn mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung dem zustimmt, etwa wenn der Eingeladene bei dem Event mit seinem Amt verbundene Repräsentationsaufgaben wahrnimmt. D.live will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.