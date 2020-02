Ein Flugzeug der Linie Eurowings ist am Donnerstag (27.02.2020) trotz eines defekten Reifens sicher in Düsseldorf gelandet. An Bord waren 42 Passagiere. Beim Start der Maschine in Leipzig war ein Reifen geplatzt. Die Feuerwehr in Düsseldorf wurde in Bereitschaft versetzt, Löschfahrzeuge hatten sich auf eine Notlandung vorbereitet.

Regelmäßige Übung der Besatzung

Nach der geglückten Landung wurde das Flugzeug technisch untersucht. Ein Sprecher der Airline sagte, dass die Besatzung regelmäßig solche Szenarien übe, die Landung sei daher kein Problem gewesen.

Stand: 27.02.2020, 16:17