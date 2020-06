Test-Touristen dürfen von Düsseldorf nach Mallorca fliegen

Am Düsseldorfer Flughafen sind am Montag (15.06.2020) erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder Urlauber nach Mallorca geflogen. Sie sind als Test-Touristen unterwegs - mit ihrer Hilfe will man herausfinden, ob Urlaub auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln in diesem Jahr möglich ist.