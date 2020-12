Erste Fluglinie startet Corona-Teststation am Flughafen Düsseldorf

Auf der Strecke Düsseldorf - Antalya werden die Tests angeboten. Passagiere können sich freiwillig testen lassen. Wer allerdings ein positives Testergebnis bekommt, darf nicht in den Flieger steigen.

Hat ein Passagier diese Strecke mit der Airline gebucht, wird er vor dem Check-in gefragt, ob er einen Test absolvieren möchte. Der Flughafen stellt dafür einen Raum zur Verfügung, Mitarbeiter der Malteser führen die Rachenabstriche durch. Etwa 15 Minuten müssen die Reisenden warten, dann liegt ihr Ergebnis vor. Bei einem negativen Test können sie dann ganz normal einchecken.

Fluglinien versprechen sich mehr Sicherheit

Die Kosten für die freiwilligen Tests übernimmt SunExpress. Schon vor dem Start war die Fluggesellschaft mit 20 Prozent von einem relativ kleinen Anteil an Passagieren ausgegangen, die den Test in Anspruch nehmen. Laut SunExpress seien die Tests bisher nur von wenigen Reisenden in Anspruch genommen worden. Zunächst läuft der Testzeitraum bis Ende des Jahres.

Auch Lufthansa und Eurowings haben bereits Corona-Schnelltests am Düsseldorfer Flughafen für Ende des Jahres angekündigt. Die Airlines und auch der Flughafen versprechen sich davon während der Corona-Krise ein Plus an Passagieren, weil die Tests mehr Sicherheit an Bord bieten können.