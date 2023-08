Schlechte Arbeitsbedingungen: Mahnwache am Düsseldorfer Flughafen

Zur Mahnwache werden Beschäftigten aus den Bereichen Check-In, Boarding und Lost and Found erwartet, sagte Verdi-Sprecher Andreas Bill dem WDR .

Aufgeschlitzte Teppichböden werden zu Stolperfallen

Sie bemängeln etwa, dass viele Stühle, auf denen sie stundenlang sitzen, in miserablem Zustand seien: Aufgerissene Polster, defekte Gasdruckfedern, Rollen und Hebel seien ebenso an der Tagesordnung wie kaputte Rückenlehnen.

Dazu kämen Risse in den Teppichböden, die zu Stolperfallen werden können, permanenter Durchzug am Arbeitsplatz und mangelhafter Blendschutz für die Augen gegen dauerhafte Sonneneinstrahlung, so die Gewerkschaft. Alles ungelöste Arbeitsschutzmängel, auf die die Mahnwache aufmerksam machen soll.

Verdi: Mängel bei Arbeitsschutz gefährden die Gesundheit

Nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi gehen insbesondere Mängel im Arbeitsschutz auf Kosten der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein wichtiges Indiz dafür seien die aktuell überdurchschnittlichen Krankenquoten in vielen betroffenen Betrieben am Flughafen. 20 Prozent und mehr seinen bei vielen Unternehmen derzeit keine Seltenheit.

Dies führe zu regelmäßig unterbesetzten Schichten, sagte der Verdi-Sprecher. Und das stelle wiederum eine reale Gefahr für Mitarbeiter und Passagiere dar: Denn die hohe Arbeitsbelastung für die übrigen Mitarbeiter erschwere ihre sicherheitsrelevanten Aufgaben.

Flughafen weist die Kritik zurück

Der Flughafen will von alldem nichts wissen: In dieser Dimension seien ihm Mängel nicht bekannt, sagte Sprecher Süleyman Ucar dem WDR . Im Gegenteil: Arbeitsschutz und gute Arbeitsbedingungen seien dem Düsseldorfer Flughafen ein zentrales Anliegen. Die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit aller Beschäftigten am Airport seien von höchster Bedeutung.

Normalerweise werden mögliche Mängel bei vermieteten Flächen, Mobiliar und Arbeitsgeräten von den Mieter, also denverschiedenen Dienstleistern und Airline-Partnern gegenüber dem Flughafen angezeigt und zeitnah behoben. Der Flughafen bezeichnet es als gängige Praxis, dass defektes Mobiliar sofort ersetzt werde.

