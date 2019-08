Der Düsseldorfer Flughafen hat am Freitag (02.08.2019) eine positive Bilanz zur Halbzeit der Sommerferien gezogen. In den vergangenen drei Wochen sind 1,7 Millionen Passagiere in Düsseldorf abgeflogen oder angekommen. Größere Wartezeiten bei der Abfertigung habe es bisher nicht gegeben, so ein Flughafensprecher.