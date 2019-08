Unter dem Motto "Bleib am Boden" wollen mehrere Ortsgruppen von "Fridays for Future" aus der Region Niederrhein/Wupper am Freitag (23.08.2019) am Düsseldorfer Flughafen für weniger Flugreisen demonstrieren. Angemeldet ist eine Demonstration mit rund 1.000 Teilnehmern.

"Wir demonstrieren für eine Verkehrswende und dazu zählt natürlich auch der Flugverkehr. Wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen, müssen wir auch hier etwas tun" , sagte "Fridays for Future"-Sprecher Lukas Mielczalek im Gespräch mit dem WDR .

Abschlusskundgebung um 14 Uhr

Die Demonstration soll um 12 Uhr am Fernbahnhof des Flughafens beginnen. Von dort aus wollen die Demonstranten um 12.40 Uhr zum Ankunftsbereich und zum unteren Terminal-Ring laufen, wo es gegen 14 Uhr eine Abschlusskundgebung geben soll.