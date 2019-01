Wegen des Fundes einer zehn Zentner schweren US-Fliegerbombe im Stadtteil Rath ist in Düsseldorf mit einer größeren Evakuierungsaktion zu rechnen. Die Bombe werde noch am Dienstag (29.01.2019) entschärft, bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Krisenstab trifft Vorbereitungen

Rund 18.000 Menschen sind von der Entschärfung betroffen, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Demnach haben die Einsatzkräfte den Bereich rund um den Fundort in zwei Bereiche eingeteilt. Im Bereich A müssen rund 7.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Im Bereich B sollen die rund 11.000 Betroffenen Fenster und Türen geschlossen halten. Wie groß die jeweiligen Bereiche genau sind, teilte die Feuerwehr nicht mit.

Bombe bei Sondierungsarbeiten entdeckt

Ein Krisenstab treffe derzeit die Vorbereitungen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war in einem Wohngebiet in Düsseldorf-Rath im Bereich der Bochumer Straße an der Kreuzung zur Gelsenkirchener Straße bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

Gefahrentelefon eingerichtet

Die Stadt hat eine Gefahrentelefon eingerichtet. Unter der Nummer 0211 3889889 können Anwohner sich über den weiteren Verlauf der Evakuierung informieren.