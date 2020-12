Neusser Pflegenetzwerk kritisiert staatliche Maskenverteilung

Bis Weihnachten sollen sich rund 27 Millionen Menschen bundesweit in ihrer Apotheke FFP2 -Masken zum Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus holen können. Die Extra-Masken sollen auch helfen, zusätzliche Infektionen zu Weihnachten verhindern.

Das Neusser Selbsthilfenetzwerk ProPflege kritisiert die Aktion allerdings. In einem Schreiben an das Bundesgesundheitsministerium heißt es: " Es wird voraussichtlich ein Wettrennen zu den Apotheken geben: Schlangestehen für drei Masken und damit massive Behinderung der normalen Medikamentenabgabe! Und dabei sollen doch Kontakte reduziert werden ."

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände meldete sich bereits zu Wort. Logistisch sei dies eine Herkulesaufgabe. " Wir Apotheker geben unser Bestes und appellieren an unsere Patienten, etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen ", sagte Präsident Friedemann Schmidt. Man solle möglichst in die Stammapotheke gehen.

So viele Masken werden ausgegeben

Jeder Anspruchsberechtigte bekommt insgesamt 15 Masken. Drei davon kostenlos noch in diesem Jahr in der Apotheke. Dafür muss er seinen Personalausweis vorlegen oder die Bedürftigkeit schlüssig darlegen. Die restlichen zwölf Masken werden ab Januar in zwei Sechser-Packs ausgegeben, dafür sollen die Krankenkassen fälschungssichere Coupons an die Versicherten ausgeben. Ab Januar wird ein Eigenanteil von jeweils zwei Euro für je sechs Masken berechnet. Den Bund kostet die Aktion rund 2,5 Milliarden Euro.

Wer einen Anspruch hat

Die Masken bekommen alle Menschen ab einem Alter von 60 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Zudem haben all jene einen Anspruch, die eine bestimmte Krankheit haben. Dazu gehören die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes sowie aktiver, fortschreitender oder metastasierter Krebs. Auch Organ- oder Stammzellentransplantation und Risikoschwangerschaft gehören dazu.

Das bieten FFP2 -Masken

Es geht um Atemschutzmasken, die anders als die herkömmlichen Alltagsmasken auch den Träger vor einer Infektion schützen. Der Wert wird mit sechs Euro pro Stück angegeben.

Stand: 11.12.2020, 14:17