Anbieter Tier weiß um diese Probleme. " Die Roller mit Diesel-Transportern einzusammeln wird mittel- bis langfristig nicht das Ziel sein ", argumentiert der Standortleiter Peter Russ in Düsseldorf. Die Aufgabe könnten zukünftig klimaneutrale Lastenfahrräder übernehmen. Durch regelmäßige Wartung sollen die E-Scooter zudem länger halten.

" Die Erwartungshaltung an dieses Geschäftsmodell ist im Moment sehr hoch. Das ist ein bisschen schwierig, all dem gleich gerecht zu werden. Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben ", so Russ weiter. Die Roller könnten nur Teil der Mobilitätswende sein. Zusammen mit einem attraktiven ÖPNV und Mietfahrrädern sieht er aber die Möglichkeit, den Düsseldorfern eine echte Alternative zum Auto zu bieten.

Unfallbilanz in Düsseldorf

Auch die Polizei schaut ganz genau auf die E-Tretroller. Seit Start in Düsseldorf hat es zwölf Unfälle mit neun Verletzten gegeben. In Dreiviertel der Fälle waren die Scooter-Fahrer schuld. Aktuell sehe man aber keinen aktuen Handlungsbedarf, so ein Polizei-Sprecher.