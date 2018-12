Was wie eine Lösung für die ferne Zukunft klingt, ist schon heute Wirklichkeit: Vollständig elektrische Lastwagen mit einer Kapazität von mehr als 40 Tonnen fahren auf unseren Straßen. In Düsseldorf stellt Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) den Prototypen des E - Lkw am Donnerstag (13.12.2018) vor.

Titel des Projektes: „e-GreenLastMile“

Ein Konsortium niederländischer und deutscher Transport- und Logistikunternehmen hat seine Kräfte für das Zukunfts-Projekt in der Mobilität gebündelt. Titel des Projektes: „e-GreenLastMile“. Wobei der entwickelte Elektrolastwagen nicht für die ganz langen Strecken konzipiert ist. Vielmehr für den Transport auf den so genannten „letzten Kilometern“.

Neun Trucks sollen angeschafft werden

Das bedeutet: Die E - Lkw sollen vor allem den Güternahverkehr in Logistikhotspots bewältigen, so wie im Raum Duisburg in Deutschland und in Limburg in den Niederlanden. Die Waren rollen zunächst per Schiene zum Güterbahnhof oder per Schiff zum Duisburger Hafen. Und werden dort von den E -Trucks zum Bestimmungsort in der Nähe transportiert. Geplant ist die Anschaffung von neun dieser voll-elektrischen Lastwagen mit einem Radius von rund 150 Kilometern.

Schadstoffausstoß wird reduziert