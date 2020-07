Zwei Tote bei Hauseinsturz in Düsseldorf: "Ich habe erst einmal geschrien"

Am Straßenrand sitzt eine weinende Frau, die getröstet wird. Zur gleichen Zeit fragt eine andere Frau den Sprecher der Feuerwehr Düsseldorf mitten im Gespräch, wo denn die Rentenversicherung sei – direkt vor den flatternden Absperrbändern.

Es ist ein unangenehmes und auch widersprüchliches Bild, das sich momentan an der Luisenstraße in Düsseldorf bietet: Trotz der vielen Einsatzfahrzeuge scheint nicht jedem klar zu sein, dass nur wenige Meter entfernt am Montag (27.07.2020) ein Haus teilweise eingestürzt ist und zwei Bauarbeiter tot in den Trümmern gefunden wurden.

Bergungsarbeiten dauern an

Die Feuerwehr schafft die Trümmer von der Unfallstelle

Vor Ort dauern die Bergungsarbeiten an, sie werden sich wahrscheinlich noch bis in die Nacht hinziehen. Wegen der tonnenschweren Trümmer und der instabilen Lage am Unfallort konnten beide Opfer bisher nicht geborgen werden.

Seelsorger hat " mitgebibbert "