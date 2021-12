Kunden und Händler in Düsseldorf freuen sich über 2G-Bändchen

Die Freundinnen Anke und Melanie aus Düsseldorf genießen ihren Bummel durch die Innenstadt. Die ersten Weihnachtsgeschenke für die Kinder sind gekauft, die Erleicherung ist groß – auch deshalb, weil sie nicht mehr überall ihren Impfnachweis und ihren Personalausweis vorzeigen müssen. Denn ab heute gibt es im Düsseldorfer Einzelhandel für Kunden 2G -Bändchen.

Nicht alle Kunden sind von 2G -Bändchen überzeugt

Anke ist ganz überwältigt, als sie bei einem Geschäft auf der Königsallee ein 2G -Bändchen erhält: "Wir sind fix und fertig. Wir haben heute überall nach den Bändern gefragt. Keiner hatte eines. Die wollen sich alle noch überlegen, ob sie sich an der Aktion beteiligen. Dabei ist das doch so einfach für alle."

Andere Kunden haben das Bändchen bereits, sind aber skeptisch: "Ich persönlich finde das mit den Bändchen unsicherer. Mir gibt es ein besseres Gefühl, wenn jeder Kunde in jedem Geschäft kontrolliert wird" , sagt beispielsweise eine Besucherin aus Österreich. Praktisch seien die 2G -Bändchen aber definitiv.

Doch das sehen nicht alle so: Ein Ehepaar aus Hilden hat sich im selben Geschäft gegen die 2G-Bändchen entschieden. Er hat keine Zeit, weiter einzukaufen. Sie zeigt lieber immer alles vor, ein Bändchen sei zu lästig.

Bändchen noch nicht in allen Geschäften erhältlich

Die Bändchen-Lösung soll den Geschäften die 2G -Kontrolle vereinfachen und Wartezeiten verkürzen. Denn die Händler können nach der Kontrolle des Imfpfstatus des Kunden Bändchen ausgeben, die anschließend auch in anderen Geschäften und erstmal unbegrenzt gültig sind.

Von den Geschäften in der Düsseldorfer Innenstadt wurden die 2G -Bändchen bisher unterschiedlich gut angenommen. Erste Geschäfte in der Flinger Straße, in den Schadow-Arkaden und auf der Königsallee haben die Bändchen heute Mittag bereits erhalten und verteilen sie seitdem an ihre Kundschaft.

Händler sehen viele Vorteile in den 2G -Bändchen

"Wir haben die Bändchen seit einer Stunde und die Kunden nehmen sie wirklich gut an. Sie freuen sich über diese neue Möglichkeit und sind positiv überrascht" , sagt die Filialleiterin eines Schuhgeschäfts. "Für die Kunden ist das jetzt auch weniger Stress, weil sie nicht mehr alles rausholen müssen."

Bei einem Design- und Deko-Shop auf der Königsallee sieht es ähnlich aus: Seit 13 Uhr können Kunden dort nach der Kontrolle ihres 2G -Nachweises am Eingang ein Bändchen erhalten. Door Manager Finn ist für die Kontrolle zuständig. Er berichtet: "Für die Kunden ist das alles noch ein Durcheinander. In den vergangenen Tagen wollten sie mit ihrem Weihnachtsmarkt-Bändchen rein und wir mussten sie abweisen – und ab heute dürfen wir sie damit reinlassen, müssen den Nachweis nur noch stichprobenartig kontrollieren." Insgesamt würden sich aber viele Kunden für ein Bändchen entscheiden.

Lucas Morawitz ist der Junior-Chef eines Juweliergeschäfts. Er hat die Bändchen bereits bestellt, aber noch nicht erhalten. Von der Idee ist Morawitz bereits jetzt begeistert: "Die 2G-Bändchen vereinfachen den Besuch der Innenstadt für alle Beteiligten. Denn es ist ja schon ein bisschen lästig, wenn immer erst alles rausgekramt und einzeln kontrolliert werden muss." Einen weiteren Vorteil sieht der Geschäftsführer darin, dass sie die Bändchen selbst an die Kunden ausgeben können. "Das ist ein guter Service für unsere Besucher. Wir erhoffen uns dadurch auch, dass die Frequenz wieder zunimmt, denn ein sicheres Gefühl beim Einkaufen spielt für viele eine große Rolle," so Morawitz.

Andere Geschäfte haben erst heute Vormittag von der Bändchen-Lösung erfahren. Sie überlegen noch, ob sie daran teilnehmen wollen, müssen zum Teil auch mit ihren Zentralen Rücksprache halten.

Weitere Bändchen bereits bestellt

Das Wochenende wird zeigen, ob sich die Bändchen-Lösung in der Düsseldorfer Innenstadt durchsetzen kann. Auch das Forum Stadtmarketing will am Montag ein erstes Fazit ziehen und schauen, ob es beispielsweise weitere Bändchen-Ausgabestationen für die Händler geben muss. Die Aktion wird vom Forum Stadtmarketing koordiniert und auch von der Stadt, dem Handelsverband NRW, der Industrie- und Handelskammer, Düsseldorf Tourismus und den Werbe- und Interessengemeinschaften getragen.

Die Bändchen für den Handel sind durch die Änderung der Corona-Schutzverordnung möglich geworden. Sie wurden von der Stadt genehmigt und können von den Händlern beim Forum Stadtmarketing bestellt und abgeholt werden. Zunächst werden 100.000 Bändchen mit der Aufschrift "Düsseldorfer Weihnachtsmarkt" verteilt. 300.000 neue Armbänder mit dem Aufdruck "Forum Stadtmarketing: Safe in Düsseldorf" sind laut Forumsvorstand Frank Hermsen bereits bestellt. Sie sollen Anfang kommender Woche zur Verfügung stehen. In der Innenstadt wird auch das 2G -Bändchen der Düsseldorf Arcaden anerkannt.