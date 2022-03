Düsseldorfer Hundebesuchsdienst für Demenzkranke sucht Mensch-Hund-Teams

Der Hundebesuchsdienst "4 Pfoten für Sie" in Düsseldorf sucht aktuell geeignete Kandidaten – auf zwei und auf vier Beinen. Ab Herbst sollen die Mensch-Hund-Teams erstmals ehrenamtlich Menschen mit Demenz besuchen. Um auf diese sensiblen Situationen vorbereitet zu sein, müssen sich die Kandidaten zunächst einem Eignungstest stellen und dann eine Schulung mitmachen.

Rollenspiele und Ablenkungsmanöver

Finja Möller aus Neuss ist beispielsweise mit ihrem siebenjährigen Hund Mika dabei. Das Duo ist ein eingespieltes Team – jetzt wollen sie ihre Beziehung weiter ausbauen: " Mich interessiert insbesondere die Kooperation und das Miteinander von Mensch und Hund ", erklärt die Hundehalterin ihr Interesse an dem Hundebesuchsdienst. " Wir haben bereits im Privaten festgestellt, dass die Senioren davon unheimlich profitieren und aufblühen."

Rollenspiele helfen, sich auf den "neuen Job" einzustellen

Beim Test müssen Finja Möller und Mika sich zum Beispiel verschiedenen Situationen per Rollenspiel stellen. So können sie üben, was auf sie zukommen kann. Dabei hilft ihnen Sozialarbeiterin Änne Türke: "In einer Übung bin ich zum Beispiel eine ältere Person, die leicht gehbehindert und auch demenziell verändert ist, die sich aber auf den Spaziergang mit Hund und Mensch freut."

Während der verschiedenen Rollenspiele wird der Hund auch mal mit einem Ball abgelenkt oder bekommt ein verführerisches Butterbrot mit Leberwurst vor die Schnauze gehalten. Die Trainer von "4 Pfoten für Sie" – darunter auch ein Hundetrainer – beobachten in diesen Situationen, wie sich Tier und Mensch dann verhalten. Anschließend besprechen sie ihre Beobachtungen mit den Hundehaltern und geben Tipps fürs nächste Mal.

Änne Türke ist mit dem ersten Auftritt von Mika und Finja Möller zufrieden: " Was wir jetzt draußen und drinnen gesehen haben: Die beiden sind recht entspannt. Da ist viel an Regeln und Kommunikation miteinander. Sie guckt sehr auf den Hund und was uns vor allem wichtig ist, sie guckt auch auf den Menschen. "

Interessierte können sich beim Hundebesuchsdienst melden

Im Anschluss an den bestandenen Eignungstest nehmen alle Hundehalter noch an einer Schulung teil. Dort lernen sie unter anderem, was das Krankheitsbild Demenz ausmacht und wie sie gut mit Demenzkranken kommunizieren und sie betreuen können. Dazu kommt ein Praxistag mit dem Hund.

Wurden Eignungstest und Schulung erfolgreich vom Mensch-Hund-Team absolviert, können beide im Herbst ihren ersten ehrenamtlichen Einsatz für den Hundebesuchsdienst in Düsseldorf antreten.

Interessierte Hundehalter und Menschen mit Demenz gesucht

Das Team von "4 Pfoten für Sie" ist aktuell nicht nur auf der Suche nach Hundehaltern, sondern auch nach Familien und von der Demenzkrankheit Betroffenen, die gerne zu Hause besucht werden möchten. Interessierte finden auf der Webseite des Hundebesuchsdienstes alle Kontaktmöglichkeiten.

Der Hundebesuchsdienst wird auch in Köln, Krefeld, Hamburg, im Rhein-Erft-Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis angeboten.

Über den Hundebesuchsdienst hat die WDR Lokalzeit Düsseldorf am 28. März 2022 berichtet. Der Beitrag ist in der WDR Mediathek weiterhin zu sehen.