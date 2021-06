Düsseldorf macht mobil gegen im Rhein versenkte E-Scooter

Abstellverbote und neue Abstellflächen

Um das E-Scooter-Problem in den Griff zu bekommen, ist in Düsseldorf das Abstellen der Roller an der Rheinuferpromenade und den Stichstraßen am Wochenende nicht mehr erlaubt. Wie die Stadt am Donnerstag ankündigte, wird zusätzlich zu den bestehenden Parkzonen eine weitere Abstellfläche in der Altstadt eingerichtet – und zwar an der Heinrich-Heine-Allee gegenüber der Düsseldorfer Oper.

Verleihfirmen schaffen finanzielle Anreize für richtiges Abstellen

Die Verleihfirmen werden an den Wochenenden mit mehr Personal an der Rheinuferpromenade unterwegs sein, um wild abgestellte E-Scooter zu entfernen und Kunden auf die Abstellflächen hinzuweisen. Außerdem schaffen sie nach Angaben der Stadt Düsseldorf finanzielle Anreize für ihre Kunden, damit diese ihre Roller nach der Nutzung in den neuen Parkzonen abstellen.

Die Erfahrungen aus der Düsseldorfer Innenstadt sollen der Stadtverwaltung dabei helfen, ein Konzept für das Abstellen von E-Scootern im gesamten Stadtgebiet zu entwickeln.