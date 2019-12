Brennende Elektro-Fahrzeuge kommen zur Zeit noch eher selten vor. Doch die Zahl der zugelassenen E-Autos steigt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese in Unfälle verwickelt werden oder einen technischen Defekt haben. Der meist unter dem Fahrzeug verbaute Lithium-Ionen-Akku ist für Feuerwehren eine große Herausforderung.

Akku wird 1.000 Grad heiß

Wird der Akku durch einen Unfall beschädigt oder hat er einen Kurzschluss und gerät in Brand, kommen die Einsatzkräfte mit dem kühlenden Löschwasser kaum an ihn heran, denn er steckt gut verbaut in der Karosserie. Der Akku kann sich bis auf 1.000 Grad erhitzen und damit Sitze, Plastikverkleidung und Reifen in Brand setzen. Tausende Liter Wasser sind nötig, um den Akku zu kühlen. Auf Autobahnen besonders schwer, es gibt keine Hydranten, nur das Wasser in den Löschfahrzeugen.