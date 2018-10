43 neue Züge hat die Düsseldorfer Rheinbahn kürzlich bestellt. Allerdings ist am Donnerstagabend (04.10.2018) durch einen Unfall in Duisburg klar geworden: Die Stadtbahnen der Reihe "HF6" passen um ganze sechs Zentimeter nicht in die U-Bahnhöfe in Duisburg.

Der Grund: Die Bahnsteige der U-Bahnhöfe in Duisburg sind unterschiedlich breit. Die neuen Bahnen sind allerdings etwas breiter als die vorherigen. Deswegen blieb eine Bahn bei einem Testlauf auf der Strecke der U79 Richtung Duisburg bei der Haltestelle "Steinsche Gasse" stecken.