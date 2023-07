Finals: 159 Meistertitel werden in Düsseldorf und Duisburg vergeben

Das Grundgerüst der Stabhochsprunganlage und Anlauf-Steg in Düsseldorf steht am Mittwoch schon – aber der heftige Wind hat das Team um Marco Buxmann noch vor Herausforderungen gestellt: "Bei so einem Wind wie heute wäre es schon schwierig, eine Latte überhaupt aufzulegen, damit die liegen bleibt. Wir müssen schauen, in welche Richtung wir dann springen. Ob wir zum Landtag hinspringen oder in die andere Richtung das ganze Thema drehen."

Schwerpunkt der Wettbewerbe in Düsseldorf und Duisburg

Von diesem Donnerstag an messen sich Athletinnen und Athleten aus 18 Disziplinen bei den Finals. Das viertägige Multisportevent, bei dem 159 Meistertitel vergeben werden, findet zum vierten Mal statt und hat seinen Schwerpunkt diesmal in Düsseldorf und Duisburg. Dort werden die meisten Wettbewerbe ausgetragen. Die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik (Kassel) und im Schwimmen (Berlin) finden als Teil der Finals an anderen Standorten statt.

Für den Düsseldorfer Basketballer Leon Fertig sind die Finals ein Heimspiel, sagt er, während der Basketballplatz in der Düsseldorfer Altstadt am Mittwochmittag aufgebaut wird.