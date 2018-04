Die Polizei hat einen internationalen Drogenring zerschlagen. Die Kuriere waren weltweit im Einsatz und schmuggelten harte Drogen wie Kokain Metamphetamin und Opium aus NRW in die USA, Japan und Australien. Das gab das Landeskriminalamt NRW am Freitag (27.04.2018) in Düsseldorf bekannt.