Düsseldorferin will als Präsidentin den DFB revolutionieren

Ute Groth will den DFB verändern

Groth will aber nur DFB -Präsidentin werden, wenn die gesamte Spitze des Fußballbundes zurücktreten sollte. "Es hat keiner Lust, in dieses Wespennest einzutreten. Es muss erstmal alles aufgeräumt und bereinigt werden" , sagt Groth in einem am Mittwoch im Sportbuzzer veröffentlichten Interview.

Sollte Ute Groth DFB-Präsidentin werden, will sie sich für den Amateursport einsetzen.

Als Vorsitzende eines Amateurfußballvereins will die Düsseldorferin dem Hobbysport mehr Gehör verschaffen. Die Strukturen dort seien - wie im DFB - veraltet. Man müsse neue Konzepte umsetzen. Mann oder Frau? Das sei nicht das Hauptthema für sie, sagt Groth. Dennoch prangert sie an, dass Frauen in den Vereinen oft nur "Randfiguren" seien.

