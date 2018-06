Christopher Street Day mit Maikönigin und Rosenmontagswagen

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten Homosexuellen-Aufstand gegen Polizeiwillkür vor fast 50 Jahren in New York. Der Düsseldorfer CSD steht in dieser Tradition. Das Fest demonstriert für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen. In diesem Jahr lautet das Motto "Die Welt gehört uns allen".

Parade am Samstag ist der Höhepunkt des bunten Treibens

Neben Show und Musik findet die Wahl zur Maikönigin sowie ein Gottesdienst statt. Höhepunkt ist die Parade, die am Samstag (02.06.2018) quer durch die Düsseldorfer City geht. Mit dabei ist auch der Rosenmontagswagen vom Karnevalsverein "Spiesratze". Der Wagen trägt die zentrale Botschaft: "Ehe für alle."