Kostenlose Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risiko-Ländern

Nicht alle Fluggäste waren informiert

Aylin ließ sich schon in der Türkei testen.

" Einige Passagiere haben die Info erst am Düsseldorfer Flughafen und somit zu spät erhalten ", sagt die 37-jährige Aylin, die ebenfalls in Istanbul war. Auch sie hatte sich bereits für knapp 50 Euro in der Türkei testen lassen – mit negativem Ergebnis. Für sie sei diese Gewissheit wichtig gewesen, um nicht in Quarantäne zu müssen. Auch wenn sie für ihren Test bezahlen musste, trotzdem freut sie sich für andere Reisende, die den Test nun kostenlos in Anspruch nehmen können. Denn "irgendwie müssen wir eine Lösung haben, und wir müssen auch mobil sein ".

Auch am Flughafen Köln/Bonn gibt es schon ein solches Testzentrum, in Münster/Osnabrück soll eines in den kommenden Tagen eröffnen.

Stand: 25.07.2020, 20:34