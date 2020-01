Großbrand in Düsseldorfer Lagerhalle

Beim Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Heerdt sind in der Nacht zum Freitag (17.01.2020) zwei Feuerwehrmänner durch Explosionen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Er befindet sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom Freitagmittag in einem kritischen Zustand. Mehrere Detonationen und teilweise meterhohe Flammen hatten sich durch die Lagerhalle mit angrenzenden Büroräumen gebrannt.

Brandermittler vor Ort

Die Feuerwehr hatte den Brand am frühen Morgen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aber weiterhin an. Die Halle, in der sogenannte Boxspringbetten gelagert und verkauft wurden, ist nahezu vollständig niedergebrannt.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Freitagmittag sind bereits Brandermittler vor Ort. Es sei jedoch noch nicht klar, ob diese das Gebäude schon betreten können.

Keine Gefahr durch Schadstoffe

Eine Gefahr durch Schadstoffe bestand laut Feuerwehr zwar nicht, dennoch riet sie Anwohnern, aufgrund der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch völlig unklar.