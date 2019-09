Das Düsseldorfer Start-Up Boxine, das die beliebten Hörspiel-Boxen und Figuren "Tonies" für Kinder herstellt, hat Anteile am Unternehmen verkauft. Das Branchenportal "Deutsche-Startups.de" nennt einen Preis von 300 Millionen Euro, das Unternehmen wollte diese Zahlen gegenüber dem WDR am Donnerstag (05.09.2019) aber nicht bestätigen.

" Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Deal, der da ausgehandelt wurde ", sagte Pressesprechrin Daniela Lörks. In Zukunft setzt Boxine unter anderem auf die milliardenschwere Industrieholding Armira aus München als neue Gesellschafterin.

Ein lukratives Geschäft

In den vergangenen Jahren haben die Düsseldorfer rund eine Million ihrer Tonieboxen verkauft, zusätzlich etwa neun Millionen Figuren. Ein lukratives Geschäft: Die bunten Figürchen mit dem Namen "Tonies" kosten knapp 15 Euro pro Exemplar, die Box selber knapp 80 Euro. Die Idee: Kinder stellen eine kleine Figur auf eine Hörspiel-Box und automatisch wird Ihnen die zugehörige Geschichte erzählt.

Neue Absatzmärkte im Visier