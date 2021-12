Absage der "Boot": Ein Rückschlag für die Düsseldorfer Messe

Die Vorbereitungen waren in vollem Gange, sogar eine Yacht war schon in die Messehalle gerollt worden. Nun fällt die Messe "Boot", die eigentlich im Januar in Düsseldorf stattfinden sollte, erneut aus. Das Land NRW hat am Mittwoch alle großen Publikumsmessen verboten - wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante.

Messe zeigt schweren Herzens Verständnis

Für die Düsseldorfer Messe ist die Absage ein Rückschlag. Sie hatte gerade unter anderem mit der Caravan eine Art Neustart in der Corona-Krise gewagt. In einer ersten Stellungnahme zeigt die Messeleitung - wenn auch schweren Herzens - aber trotzdem Verständnis für die Absage.