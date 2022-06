Blitzeinbruch bei Juwelier auf Düsseldorfer Kö

Stand: 14.06.2022, 14:39 Uhr

In Düsseldorf haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag bei einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Königsallee Uhren im Wert von über 100.000 Euro erbeutet.